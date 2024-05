Sanremo: conclusi con successo due corsi sulla comunicazione uomo-cane (foto)

Il 4 e l'11 maggio si sono tenuti a Sanremo due corsi sulla comunicazione uomo-cane organizzati dal Comune di Sanremo, con l'assessore Sara Tonegutti e la dott.ssa Barbara Lanzarotti in collaborazione con Asl 1, Enpa e l'associazione Oh My Dog!



"Una parte introduttiva dei corsi - si spiega nella nota - è stata sviluppata da Dipartimento di Prevenzione - S. C. Sanità Animale di Asl 1, con il Direttore Dott.ssa Cristiana Tittarelli, e le dott.sse Eva Podeschi ed Erika Zannardi; è poi intervenuta la dott.ssa Annalisa Bertinotti che ha svolto le lezioni teoriche e pratiche. I corsi sono stati molto partecipati dai proprietari dei cani desiderosi di migliorare la loro relazione con il proprio animale domestico. Investire nel miglioramento della comunicazione con il proprio cane non solo porta a una convivenza più armoniosa e consapevole ma rafforza anche il legame speciale che si condivide con il proprio 'amico a 4 zampe'.".