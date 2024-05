Sanremo: picchia una donna fuori da un bar di via Martiri, 27enne arrestato dalla Polizia

Un ventisettenne di nazionalità italiana è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Sanremo per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale ma anche lesioni aggravate ai danni di una giovane donna.

Erano le 3 di notte della notte tra domenica e lunedì quando, in via Martiri della Libertà è stata segnalata una presunta lite in atto all’interno di un locale. Effettivamente, all’arrivo degli agenti, questo trovano tre giovani che stavano discutendo animatamente ed è emerso che, il 27enne residente a Ventimiglia (ubriaco) aveva colpito con un pugno una giovane donna. La ragazza, 24enne che vive a Pietra Ligure, è stata trovata sanguinante e con un occhio gonfio.

Mentre la 24enne è stata portata in ospedale, gli agenti hanno fermato l’aggressore, particolarmente violento e aggressivo nei confronti degli agenti, contro i quali ha anche detto frasi oltraggiose ed offensive. Portato in auto, con calci e pugni ha danneggiato la volante e colpito gli agenti, che hanno poi avuto una prognosi di 10 e 20 giorni mentre per la donna i giorni di convalescenza sono stati 30.

Il 27enne è stato portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’arresto e la remissione in libertà con la misura dell’obbligo di firma quotidiana.