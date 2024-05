Oggi Toti davanti al gip: farà scena muta come Signorini, la strategia difensiva del suo avvocato Savi (Video)

Dopo l'ad di Iren, Paolo Emilio Signorini, domani anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, farà scena muta di fronte ai magistrati, nell'interrogatorio previsto in Procura alle 14. Toti è agli arresti domiciliari nella sua villetta di Ameglia, in provincia della Spezia, da martedì scorso, da quando la finanza si è presentata all'hotel Lolli di Sanremo, dove il governatore alloggiava visto che avrebbe dovuto presenziare a un evento con Flavio Briatore.

A parlare è nuovamente il suo legale, l'avvocato Stefano Savi, che anticipa la linea di condotta scelta: "Il criterio che applicheremo sarà quello di scegliere di fare dichiarazioni una volta che avremo il quadro processuale completo, almeno alla luce di quello che è ad oggi, quindi aver letto tutti gli atti".

Ma come sta Toti? "Si è immerso anche lui - prosegue Savi - nella lettura degli atti, sta lavorando e si sta preparando anche lui. Umanamente è chiaro che queste sono cose che segnano, però l'ho trovato molto reattivo nel senso che si è impegnato fin da subito. Ha avuto una prontezza di spirito non da poco per essere lucido quanto è necessario per affrontare la difesa".