Anche oggi viaggi allucinanti sull'autostrada dei fiori: alle 18 erano ben 16 i km di coda al confine

Anche questa sera situazione disastrosa sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra Sanremo e il confine di Stato. Se ieri i km di coda intorno alle 18 erano 14, questa sera sono ulteriormente aumentati a 16, anche se distribuiti nei due sensi di marcia.

Per chi viaggia verso la Francia la fila è di circa 10 km, a causa di lavori presenti tra Sanremo e Ventimiglia mentre, per chi procede in direzione opposta è di 6 km per un incidente tra il confine e la barriera. Una situazione al limite della sopportazione che, tra l’altro, fa venire i brividi per quest’estate.

Nelle prossime settimane, infatti, con l’avvio delle ferie per molti, il transito sulla A10 dovrebbe ulteriormente aumentare e la preoccupazione per gli operatori del settore cresce ulteriormente. Intanto lunghe code vengono segnalate anche nei centri urbani e sull'Aurelia, in particolare al confine con la Francia.