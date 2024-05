Ventimiglia, tornano gli orari delle corse degli autobus nelle pensiline

Da ieri hanno cominciato ad essere inseriti i nuovi stampati indicativi e relativi all’orario dei bus del servizio urbano. Via via verranno poi inseriti in tutte le fermate, dove sono assenti, strappati o illeggibili da anni, probabilmente entro la giornata di oggi. "Potrà sembrare una piccola cosa ma il disagio degli utenti era alto", spiega il consigliere comunale e provinciale di FI Gabriele Amarella.

"Soprattutto le persone fragili o anziane e chi, ad esempio, non usa il bus da qualche tempo, lamentavano la mancanza di indicazioni presso le fermate. Cosa che obbligava, quindi, gli utenti ad attendere senza la possibilità di sapere a che ora sarebbe passata la corriera, e se la fermata è o meno ancora prevista, nei giorni feriali e festivi" - sottolinea Amarella.

"Per una città che vuole essere sempre più vicina ai cittadini e ai turisti, un piccolo ma significativo servizio di informazione per coloro che usano i mezzi pubblici per i loro spostamenti" - conclude il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Marco Agosta.