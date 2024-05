Il Club per l'Unesco di Sanremo ha organizzato un incontro aperto alla cittadinanza sul tema ‘L' Intelligenza Artificiale, tra presente e futuro: una pacifica convivenza?’.

L’appuntamento si terrà sabato prossimo alle 17 a Palazzo Roverizio in via Escoffier. Relazionerà Andrea Cartotto, docente e divulgatore di Sanremo, esperto di nuove tecnologie per la didattica, nominato nel 2024 alla Camera dei Deputati tra i 100 italiani leaders dell'innovazione educativa.