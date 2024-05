Sanremo: è morto all'età di 75 anni Raffele 'Lello' Barra', per tanto tempo titolare di 'Eurosport'

E’ morto, all’età di 75 anni Raffele ‘Lello’ Barra. Nato a Cuneo nel 1949, dopo essersi diplomato in gemmologia e mineralogia, si è trasferito nel 1971 a Sanremo.

Appassionato di sci ha aperto l'attività di articoli sportivi ‘Eurosport’, offrendo anche servizi di riparazione-officina, collegato alla subacquea (in estate) e di sci (in inverno). Ha frequentato un corso al Centro Sub Riviera dei Fiori, ottenendo il brevetto di istruttore e avviando i corsi per aspiranti subacquei, italiani e stranieri.

Ha esplorato relitti sottomarini, dedicandosi con successo alla formazione e alla preparazione delle immersioni di persone disabili, anche con forme gravi in collaborazione con l'associazione ‘Integrabili’. Ha collaborato alla posa, a Capo Verde su di un fondale di 28 metri, della ‘Madonnina dei fiori’ in memoria di Rudy Crespi, subacqueo.

Lo scorso anno è stato insignito della carica di ‘Console del Mare’ ed era anche autista volontario della Lilt. Purtroppo una grave malattia lo ha portato via all’affetto dei suoi cari. “Siamo davvero commossi – sottolineano dalla Lilt - da molti anni Lello era un nostro autista volontario ed aveva sempre con un grande sorriso”.