Sanremo: sabato prossimo torna l'appuntamento con 'Dona la spesa' per chi è in difficoltà

Si ripropone sabato prossimo, come ogni anno, la collaborazione tra Coop Liguria e le associazioni del territorio a favore delle famiglie in difficoltà con l’iniziativa ‘Dona la spesa’.

L’Emporio solidale di Sanremo, che da cinque anni opera nella sede di Via Marsaglia, sarà presente dalle 9 alle 14 con i suoi volontari presso la Coop di Corso Matuzia 113. Nel pomeriggio saranno invece presenti i volontari di Sanremo Solidale. In queste giornate, insieme ai volontari delle associazioni, sono da sempre attivi a supporto e aiuto nella raccolta i soci della locale Sezione Coop.

Coop si dimostra sempre molto attenta ai temi sociali e alle loro dinamiche organizzando, oltre alla raccolta “Dona la spesa” che si svolge 3 volte all'anno (2 raccolte di prodotti alimentari ed una di materiale scolastico), anche altre numerose iniziative mirate ad aiutare il territorio favorendo la partecipazione attiva e consapevole, promuovendo azioni a sostegno dei diritti dei cittadini e avviando progetti a favore del patrimonio storico-artistico-ambientale.

‘Dona la spesa’ è un'iniziativa importante che negli anni scorsi ha sempre ottenuto ottimi risultati e fornito un aiuto concreto alle organizzazioni del terzo settore che, come l’Emporio solidale, si occupano di sostegno alle persone in difficoltà attraverso la distribuzione di prodotti alimentari e non solo.