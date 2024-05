Ingresso del privato in Rivieracqua, Ventimiglia Progressista: “Facciamo sentire anche la voce dei cittadini”

Ventimiglia Progressista interviene in merito all'ingresso del socio privato in Rivieracqua.



“Sosteniamo da tempo la gestione totalmente pubblica del sistema idrico - dicono da Ventimiglia Progressista - è dunque fortemente preoccupata per l'ingresso del socio privato in Rivieracqua. Dinanzi ai rincari già iniziati (è notizia di questi giorni il recapito di bollette con conguagli incomprensibili), vorremmo che si tornasse indietro (perché si può fare), revocando la delibera della commissaria Checchucci (oggi sotto processo a Roma per corruzione) di trasformazione di Rivieracqua da società in house completamente pubblica a società a capitale misto pubblico-privato, con conduzione operativa da attribuire al socio privato, che fu votata incredibilmente da ben 35 sindaci nel novembre 2019. Soprattutto, vorremmo che anche il nostro sindaco si adoperasse subito per richiedere modifiche e integrazioni allo Statuto della società Rivieracqua in vista dell’entrata del socio privato, seguendo la scia dei Sindaci di nove comuni del Ponente ligure (Terzorio, Ospedaletti, Diano Marina, Montalto Carpasio, Pompeiana, Santo Stefano al Mare, Seborga, Stellanello e Vessalico) che hanno già espresso preoccupazioni e richieste di modifica al commissario dell’Ato Idrico, Claudio Scajola e a Rivieracqua. La bozza di Statuto che deve essere approvata dai Comuni prevede attualmente la seguente ripartizione delle quote: 48,00% quota partecipazione socio privato 28,64%: quota partecipazione del Comune di Imperia 22,27%: quota partecipazione Sanremo/Amaie SpA 1,09%: quota partecipazione dei restanti Comuni Tale ripartizione è oltremodo vergognosa, poiché in buona sostanza il pubblico sarebbe rappresentato da Imperia e Sanremo e, in particolare, è umiliante per il Comune di Ventimiglia e l'intero comprensorio intemelio. Caro Sindaco, facciamo sentire anche la voce dei cittadini ventimigliesi o in periodo di elezioni locali ed europee è meglio non prendere posizione?”.