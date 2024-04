Ventimiglia, "Alberi potati nella città alta, è uno scempio": la segnalazione (Foto)

"Potati gli alberi a Ventimiglia Alta. E' uno scempio" - segnala un lettore di Ventimiglia.

"Ho visto l'articolo sull'araucaria di Sanremo ma anche a Ventimiglia non siamo messi meglio" - sottolinea P.S. - "Scrivo per informare dello scempio che stanno facendo degli alberi a Ventimiglia Alta, in particolare al Belvedere di Porta Piemonte, ai giardini di Piazza Borea e al Belvedere di Porta Nizza".

"Come su può vedere dalle foto allegate, la prima fatta lo scorso novembre, la seconda fatta recentemente, a mio avviso hanno rovinato uno degli angoli più suggestivi di Ventimiglia" - dice - "Non sono un esperto ma credo che si possano fare potature, magari più frequenti, ma meno drastiche".