Sanremo, "giovane araucaria in via Lamarmora 'amputata'": la segnalazione

"Dissenso totale e indignazione per la potatura della araucaria in via Lamarmora a Sanremo" - dice una lettrice, Michela Alborno, con una segnalazione.

"Lunedì 22 aprile si festeggiava il 'giorno della Terra', che poneva l'attenzione verso il rispetto per la natura e l'ambiente, e transitando con l'auto all'altezza del soggiorno militare di via Lamarmora a Sanremo mi è venuto un colpo al cuore quando ho visto la giovane araucaria, prezioso capolavoro della natura, per lo più in salute, amputata nei rami bassi" - sottolinea - "Mi chiedo come sia possibile che avvengano cose simili".

"Sanremo, che si pregia di essere 'città dei fiori' (adesso c'è l'evento Villa Ormond in fiore), per anni si è data fare per fare parlare dei fiori di Sanremo in tutto il mondo, e adesso dimostra una superficialità che offende sia il buon senso che la natura" - commenta - "Chi pianta alberi deve aspettarsi che crescano! Chiedo che nel regolamento comunale sia introdotta una norma che esprima il divieto di piantumare alberi negli spartitraffico e agli amministratori più attenzione in concreto verso l'ambiente".