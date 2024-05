Sanremo: ex preside del 'Cassini' ricorda il professore Marco Cerasti

L'ex presidente del Liceo 'Cassini' di Sanremo, Enrica Minori, ricorda il professore Marco Cerasti, morto all'età di 72 anni.

“Non potendo farlo personalmente, come preside del Liceo Cassini nel 2017, anno del suo pensionamento, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze alla famiglia. Ho condiviso con lui gli ultimi suoi cinque anni di insegnamento. Lo ricordo deciso nel collegio dei docenti, strenuo sostenitore dei principi che ha sempre espresso con grande onestà intellettuale, in coerenza con i propri valori. È stato un professore stimato ed amato dagli alunni, che ha posto la relazione con i ragazzi e con il Sapere al primo posto. Insegnante fino all’ultima ora di lezione. Personalmente ritengo doveroso ringraziarlo per quanto ha voluto e saputo dare alla nostra scuola”.