Sanremo: scomparsa di Raffaele Barra, il ricordo dell'associazione Liguria calcio non vedenti

Anche la Sanremo-Liguria calcio non vedenti piange per la scomparsa di Lello Barra: “Con profonda tristezza e tanto sgomento abbiamo appreso – evidenzia l’associazione - che, all'età di soli 75 anni, è avvenuta la dipartita di Raffaele Barra, meglio conosciuto come Lello. Era una figura iconica nel mondo della subacquea e del calcio a 5 per non vedenti, avendo dedicato anni della sua vita a supportare diverse manifestazioni sportive e all'occorrenza la Sanremo-Liguria calcio non vedenti”.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato: “Lello verrà ricordato per la sua gentilezza, la sua disponibilità e il suo sorriso contagioso. Era un amico per tutti, sempre pronto ad aiutare e a dare consigli. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità sanremese e i vari ambiti nei quali ha dato la sua disponibilità. L'intero team della Sanremo-Liguria calcio non vedenti desidera esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Lello in questo momento di profondo dolore. Lello resterà sempre nei nostri cuori come un amico e un compagno di viaggio inestimabile”.