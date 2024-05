'Passeggiando Assaporando' ad Ospedaletti, un'esperienza sensoriale da provare!

Ogni anno, nel cuore della primavera, gli abitanti di Ospedaletti e i visitatori sono invitati a partecipare a un evento unico nel suo genere: 'Passeggiando Assaporando'. Questa passeggiata enogastronomica e floricola celebra il territorio e le sue peculiarità attraverso un percorso coinvolgente e delizioso.

La 18ª edizione di 'Passeggiando Assaporando' offre un'esperienza indimenticabile con sei postazioni strategicamente distribuite lungo un suggestivo percorso nel territorio di Ospedaletti. Ogni postazione è una finestra sulle tradizioni culinarie e floristiche della regione, permettendo ai partecipanti di assaggiare prelibatezze locali e di ammirare la bellezza naturale circostante.

Ma non è solo una festa per il palato e per gli occhi: 'Passeggiando Assaporando' offre anche un sottofondo musicale vivace e coinvolgente. L'accademia musicale di Ospedaletti, con il suo eccezionale 'So what duo', intrattiene i presenti nella suggestiva cornice di piazza San Giovanni. Presso il Pontino, invece, è la volta del delizioso 'Quel duo lì' a regalare note di allegria e armonia. E per chi ama l'atmosfera più intima delle Porrine, c'è il 'Two quarters duo' pronto a emozionare con la propria musica.

Ma l'esperienza di 'Passeggiando Assaporando' non si limita al centro paese. Il percorso si snoda anche lungo la collina, offrendo una panoramica suggestiva del paesaggio circostante e delle coltivazioni locali. È un'occasione per immergersi completamente nella cultura e nelle tradizioni di questo affascinante angolo di Liguria.

In definitiva, 'Passeggiando Assaporando' è molto più di una semplice passeggiata: è un viaggio sensoriale che coinvolge tutti i sensi, dalla vista al gusto, dall'udito all'olfatto. È un'opportunità per connettersi con la comunità locale, scoprire le sue eccellenze gastronomiche e vivere momenti di gioia e convivialità. Se vi trovate in Liguria durante il periodo di 'Passeggiando Assaporando', non perdete l'occasione di partecipare a questa straordinaria esperienza enogastronomica e culturale.