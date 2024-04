Torna il 'Sanremo Dance Festival': appuntamento all'Ariston il 26 e il 27 aprile

Ritorna anche quest’anno, per la sedicesima edizione, sul prestigioso palco del Teatro Ariston (e quest’anno eccezionalmente anche al Teatro dell’Opera del Casino) il concorso internazionale "Sanremo Dance Festival" di danza classica, modern, contemporanea, danza fantasia, hip hop, danze etniche e di carattere.

La kermesse, che si avvale della collaborazione del Comune di Sanremo e del patrocinio della Regione Liguria, durerà tutta le giornata del 26 e 27 aprile per il concorso vero e proprio ma sono previsti molti altri eventi durante l’intero week end.

Viene confermato l'evento “Tutti ballano Sanremo” che si terrà la sera del venerdì al teatro Ariston e sarà preceduto alle ore 18 dal tradizionale flashmob, davanti al teatro, sulle note di “sinceramente” di Annalisa.

Il Sanremo Dance Festival ha ormai consolidato numeri di partecipazione assolutamente unici tanto da richiedere il supporto del Teatro del Casino per ospitare alcune delle 400 coreografie previste per il concorso. Considerevole il numero dei ballerini che supera le 1500 unità e delle 85 scuole, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, dalla Francia, dal Brasile, dalla Corsica e da Malta.

Ben 12 giurati, di respiro internazionale, si alterneranno per giudicare le coreografie in gara: Cinzia di Cioccio, Luciano Di Natale, Lorella Doni, Davide Iacobone, Agnes Lascombes, André Malosa, Francesca Orlando, Margherita De Pieri, Daniele Rommelli, Simone Stella, Cristina Todi, Sergei Vanaev, X-Five.

"Il Sanremo Dance Festival – dice il presidente del comitato organizzatore Giuliano Ferrari – è ormai diventato uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio. Una simile manifestazione deve assumere sempre più un’importante rilevanza per la promozione turistica; siamo grati all’Amministrazione Comunale per aver compreso che anche la danza ha la capacità di muovere migliaia di persone e le città che hanno investito in questo segmento turistico, con eventi danza importanti, ne hanno tratto ottimi risultati. Non dimentichiamo che intorno a questo avvenimento, fra ballerini, coreografi e accompagnatori si muovono alcune migliaia di persone che nel caso specifico soggiornano a Sanremo o nell’estremo ponente".

L’evento sarà condotto da Christian Ferrari e avrà la direzione artistica di Simona Tovoli e Chiara Napoli. Coordinatrice del settore internazionale Teresita del Vecchio.

Maggiori dettagli sul sito ufficiale: www.sanremodancefestival.it