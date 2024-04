Sanremo, al 'Colombo' incontro con il cantautore di Ceriana Paolo Martini (foto)

Ieri si è tenuto un interessante incontro all’Istituto Colombo di Sanremo. Il giovane cantautore di Ceriana Paolo Martini, classe 2001 e diplomato nell’indirizzo AFM della sede di Taggia dell’Istituto, ha parlato con gli studenti delle classi quarta moda e quarta AFM della sua recente esperienza artistica.

L’iniziativa rientra nella volontà dell’istituto scolastico sanremese di valorizzare i suoi ex studenti che hanno dimostrato particolari talenti nei vari campi dell’arte, dalla letteratura alla musica.

Paolo, dopo aver prodotto in modo autonomo alcuni pezzi, ottenendo un buon riscontro nelle piattaforme video e musicali, ha iniziato recentemente un percorso musicale professionale, firmando un contratto con l’etichetta discografica romana Joseba Publishing. Recentemente ha pubblicato, con la nuova etichetta, il brano ‘Tra l’asfalto e il cielo’ che si può ascoltare su tutte le piattaforme musicali e, con un suggestivo video, su youtube.

Il giovane cantante ha spiegato agli studenti le strategie che vengono adottate sia per costruire l’immagine di un artista sia per promuovere un pezzo musicale, con riferimenti alla moda (ad esempio la scelta del cosiddetto outfit che non è mai casuale) e al marketing.

Ora Paolo si proporrà live nella stagione estiva in alcuni locali della provincia e con concerti in piazza.

“Bello tornare nella mia vecchia scuola – ci dice Paolo – cercando di condividere con questi studenti alcunec onoscenze che ho maturato. Li ho visti coinvolti e questo mi ha fatto molto piacere. So benissimo che devo ancora imparare molto, sono solo all’inizio di un percorso difficile, ma sto cercando di seguire la mia grande passione, la musica. Ringrazio di cuore l’Istituto Colombo per questo invito.”