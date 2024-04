Patrimonio storico, visita guidata alla scoperta delle antiche mura di Bordighera Alta (Foto)

Visita guidata alla scoperta delle antiche mura di Bordighera Alta. Verrà organizzata sabato 27 aprile dal Lions Club Bordighera Caponero Host, membro dell'associazione internazionale città murate Lions.

Un'occasione per scoprire il patrimonio storico della città alta e per fare beneficenza. "Un'occasione per scoprire il nostro patrimonio storico ascoltando il commento del professor Alessandro Giacobbe. La visita, ad offerta libera, durerà circa un'ora e un quarto" - fa sapere il Lions Club Bordighera Caponero Host - "Verranno organizzati due gruppi, il primo partirà alle 9.30 mentre il secondo alle 11. La partenza sarà davanti alla parrocchia. E' consigliata la prenotazione al 3358303131".

L'evento, ad offerta libera, ha il patrocinio del comune di Bordighera. Il ricavato sarà devoluto alla Banca degli occhi Lions.