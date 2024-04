Bordighera: i bimbi della Scuola dell'Infanzia in spiaggia per il progetto 'Blue Park' (Foto)

I bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. Bordighera hanno respirato il ‘profumo di mare’ durante l’uscita in spiaggia per il progetto ‘Bordighera Blue Park’.

In marcia verso il mare, una volta arrivati i biologi, Franco e Anita hanno fatto notare i rifiuti presenti tra i sassi, probabilmente trasportati dalle ultime mareggiate. E’ stata un’occasione formativa perché ha fatto nascere qualche piccolo dibattito in sezione riguardo al rispetto per l’ambiente.

I bambini, in quest’area, hanno anche potuto osservare e conoscere piccoli organismi viventi che popolano le nostre meravigliose acque, da proteggere. I biologi durante il primo incontro del progetto svolto in aula, avevano già accennato qualche aneddoto sulla storia della città conosciuta fin dall’ ottocento per le molteplici sfumature di blu del suo mare.

Oggi grazie a questo progetto, gli studiosi stanno cercando di proteggere e valorizzare l’area marina di Sant’Ampelio che con la sua biodiversità ospita anche il Santuario dei Cetacei. Come Monet, anche i bambini si sono poi trasformati in piccoli pittori rappresentando le mille sfumature del nostro mare.