Sanremo: dichiarazioni di Rolando sul Pride, Fellegara "Caro Gianni, le tue parole non mi sono piaciute"

“Caro Gianni Rolando, ho ascoltato le tue dichiarazioni riguardo al Gay Pride (che a proposito da anni si chiama Pride). Mi rivolgo con la chiarezza necessaria visto il tema e la sua importanza per la vita e la dignità di molte persone: le tue parole non mi sono piaciute”.

Interviene così Fulvio Fellegara, candidato del centrosinistra, nel commento alle dichiarazioni dell’avversario di centrodestra. “Rispetto ogni opinione – prosegue - ma ritengo che questi temi siano troppo importanti e non vanno lasciati in sospeso. Per questo motivo, ti invito a un confronto pubblico, per il quale ho già chiesto la disponibilità della Federazione Operaia Sanremese. La città di Sanremo ha il diritto di conoscere le nostre posizioni e di confrontarle direttamente”.

“Per me la diversità non è una ‘sfilata’ – termina Fellegara – ma è un valore fondamentale che arricchisce la nostra comunità. Voglio ribadire il mio impegno per una Sanremo inclusiva e rispettosa delle differenze, dove ogni individuo ha il diritto di essere sé stesso senza paura o discriminazioni. Sanremo merita un Sindaco che sia aperto al dialogo, che valorizzi la diversità e che si impegni attivamente per i diritti di tutti i cittadini”.