Elezioni Sanremo, furti nelle zone collinari, Il Grande: "Inviata una lettera al Questore"

“A seguito delle notizie riportate dagli organi di stampa in merito ad alcuni furti in alcune zone collinari di Sanremo, questa mattina ho immediatamente inviato una lettera al Questore – che ringrazio sin d’ora per la consueta attenzione alle esigenze della nostra città - chiedendo una maggiore presenza sul territorio, sia nelle zone centrali che in quelle collinari. In questo modo sarà possibile un maggiore presidio del territorio, specialmente nelle zone collinari dove si sono registrati questi episodi”.



Così interviene Alessandro Il Grande, Presidente uscente del Consiglio comunale e candidato nella lista Sanremo al Centro nella coalizione civica che sostiene Alessandro Mager.

“Al tema della sicurezza ho dedicato tempo, energia e grande attenzione in questi dieci anni di amministrazione. Oggi Sanremo, grazie agli investimenti fatti sulla rete di videosorveglianza in città, sulla ciclabile, nelle periferie e nelle frazioni, rappresenta una eccellenza assoluta nel panorama nazionale in termini di sicurezza preventiva. In futuro, alle 470 telecamere ad alta definizione già presenti sul territorio cittadino e collegate alle centrali operative delle Forze dell'Ordine, ne andranno aggiunte di nuove. Come Amministrazione uscente lasciamo un piano di rafforzamento già previsto su frazioni e mercato annonario, ed un ulteriore salto qualitativo andrà fatto proprio nella direzione di alcune zone collinari oggi meno coperte, prevedendo gli stanziamenti necessari per i collegamenti con la fibra o tramite ripetitori. Del resto, ho sempre pensato che ogni risorsa investita sulla sicurezza sia una risorsa per il benessere del cittadino. Accanto a ciò – prosegue Alessandro Il Grande – occorrerà continuare ad operare in grande sinergia ai tavoli della sicurezza urbana con il Prefetto e il Questore e le altre istituzioni coinvolte, da cui abbiamo ricevuto un’importante cooperazione. E continuando al contempo a richiedere al nostro Corpo di Polizia Municipale, unico a livello regionale ad avere a disposizione una pattuglia nelle ore serali, di monitorare, oltre alle zone centrali, anche quelle periferiche”.