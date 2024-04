Elezioni Amministrative a Sanremo: il candidato Fulvio Fellegara incontra i sindacati di RT

“Oggi ho incontrato i rappresentanti di Filt Cgil Fabrizio Ioanna, della Fit Cisl Antonio Privitera e della UilTrasporti Enrico Parodi, relativamente al tema della Riviera Trasporti”.

Sono le parole del candidato a sindaco, Fulvio Fellegara, che prosegue: “Ho accolto le loro preoccupazioni per il disimpegno del comune di Sanremo che a fine 2023 ha dismesso le proprie quote per non far fronte alla ricapitalizzazione e per il piano aziendale richiesto dal Presidente della Provincia Claudio Scajola che annuncia ulteriori tagli di servizi che ricadranno in maniera consistente proprio su Sanremo, sullo sfondo il Presidente ha prospettato il rischio fallimento per la società. Ho ribadito il mio futuro impegno al mantenimento del servizio di trasporto in mano pubblica. Non si può immaginare la privatizzazione come unica soluzione. È compito della politica preservare la gestione del TPL: è necessaria una forte azione per limitare l'evasione. L'incasso dalla vendita dei biglietti era intorno agli 8milioni prima del covid ed oggi è ridotto a 3 milioni. Per effettuare un recupero consistente serve un investimento sui controllori e se necessario da sindaco valuterò anche la disponibilità del corpo dei vigili nei pressi delle fermate. È preoccupante anche l'avvicinarsi della ventilata dismissione dell’autostazione di Piazza Colombo (con bar e biglietteria) per il quale al momento non si sono preventivate soluzioni alternative”.

“Sanremo dovrà fare la sua parte – termina Fellegara - valutando di rientrare delle quote lasciate pochi mesi fa, scelta resa incomprensibile dal recente annuncio di un avanzo di bilancio di più di 10 milioni. Insieme sarà necessario che la Provincia lavori per un piano di impresa a tutela dell'azienda e dell'occupazione coinvolgendo tutti i comuni interessati al servizio”.