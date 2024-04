La polizia locale di Vallecrosia comunica la modifica della viabilità in tutta la piazza dell'ex mercato per permettere la tracciatura della segnaletica orizzontale per i posteggi della fiera di Pentecoste.

Previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 07,30 alle ore 13,30 domani, 23 aprile e anche il divieto di transito dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il comando di polizia locale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica in loco.