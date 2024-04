Sanremo: non basta il 'Punteruolo rosso' contro le palme, ora a rischio sono anche i pini marittimi

Dopo le palme, che hanno subito negli ultimi anni un drastico ridimensionamento a causa del ‘Punteruolo Rosso’, ora sono a rischio anche i pini della Riviera, in questo caso per la ‘Cocciniglia tartaruga’ che è ormai alle porte.

La minaccia dei nuovi ‘predatori’ sarà oggetto di discussione, martedì prossimo dalle 14,30 alle 18 al Floriseum di Villa Ormond. L’evento è organizzato dagli ‘Amici del Giardino’ di Villa Ormond, in collaborazione con Ancospp e Confartigianato Imperia.

I grandi pini storici dei nostri giardini e il tradizionale paesaggio costiero della riviera sono sempre più minacciati da fitofagi e patogeni che giungono da altri continenti. Dopo la devastante distruzione delle palme da parte del punteruolo rosso, la vorace farfalla argentina, il punteruolo nero dell’agave e lo xilosandro del carrubo e del leccio, si avvicina ora la 'Cocciniglia tartaruga' del pino (Toumeyella parvicornis). Quest’ultima, da poco segnalata in Costa Azzurra, ha già ucciso migliaia di pini a Roma, in Campania e Toscana.

Il tema sarà oggetto di una presentazione curata da Claudio Littardi nell’ambito della manifestazione ‘Villa Ormond in Fiore’. Un’occasione per conoscere meglio queste nuove minacce, in funzione del cambiamento climatico e dei danni provocati, esaminando gli strumenti di contrasto a cui possiamo affidarci, tutelando allo stesso tempo l’ambiente naturale e la salute dei cittadini.