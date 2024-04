Morto Giuseppe Leone: la sua opera apprezzata anche a Sanremo per un progetto dedicato a Calvino

È scomparso a Ragusa, pochi giorni fa, uno dei più grandi fotografi del Novecento. Si tratta di Giuseppe Leone. Amato da Sciascia e Sellerio, ha collaborato anche con Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, Andrea Camilleri. Il suo archivio in Sicilia è costituito da oltre 500 mila foto. Tra queste ci sono anche alcune immagini dedicate alla Campania che sono state protagoniste ad una delle edizioni di Casa Sanremo, la kermesse collaterale al Festival della canzone italiana per iniziativa del Premio Penisola Sorrentina. Il volume fotografico presentato al Festival e intitolato ‘Viaggio in Campania’ è il consuntivo di un progetto speciale di Residenza artistica (diretta da Peppe Leone, artista sannita) partita dal Museo Correale di Sorrento e snodatasi tra i siti di Pompei, Napoli, Paestum, Salerno, Benevento, Buonalbergo, Teggiano e Procida, nell’anno della capitale italiana della cultura. L'iniziativa si è conclusa nel 2023 e ha fatto parte del progetto speciale dedicato al Viaggio, ideato per le celebrazioni del centenario della nascita di Italo Calvino.