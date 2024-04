L'Artiturismo: un nuovo modello di turismo esperienziale proposto da CNA Imperia

Il concetto di Artiturismo, proposto da CNA Imperia, rappresenta una nuova frontiera nell'ospitalità turistica, basata sull'autenticità, sull'esperienza e sulla condivisione delle tradizioni locali.

L'Artiturismo si distingue per la sua innovativa fusione tra artigianato e turismo, introducendo una nuova dinamica nella filiera turistica. Tradizionalmente, gli artigiani sono stati visti come parte passiva di questa filiera, limitandosi alla produzione di oggetti unici che attraggono turisti o prodotti di eccellenza agroalimentare che vengono somministrati, ma senza interagire direttamente con loro. Con l'Artiturismo, questa dinamica cambia radicalmente.

Gli artigiani diventano protagonisti attivi dell'esperienza turistica, offrendo non solo la possibilità di acquistare oggetti unici, ma coinvolgendo i visitatori nella produzione di prodotti agroalimentari e di artigianato tipico del territorio. Attraverso laboratori e workshop, i turisti hanno l'opportunità di immergersi nella cultura locale, imparando dalle mani esperte degli artigiani a creare prelibatezze gastronomiche e oggetti artigianali che rappresentano l'autenticità e la tradizione del territorio.

“È importante sottolineare - dichiara il Segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano, che l'Artiturismo non compete con l'ospitalità tradizionale, ma è funzionale alla stessa. Chi pratica l'Artiturismo difficilmente offre servizi di alloggio, concentrandosi piuttosto sull'offerta di esperienze autentiche legate all'artigianato e alla gastronomia locale”.

L'Artiturismo trae ispirazione dal modello dell'agriturismo, ma presenta connotazioni peculiari che lo distinguono. Mentre l'agriturismo si concentra principalmente sull'ospitalità in ambienti rurali e sull'offerta di prodotti agricoli, l'Artiturismo amplia questa visione, mettendo al centro l'artigianato locale e la produzione di prodotti agroalimentari tipici.

Per sostenere e promuovere lo sviluppo dell'Artiturismo, è essenziale sviluppare una cultura che valorizzi e promuova questo connubio tra artigianato e turismo.

CNA Imperia, propone l'implementazione di programmi di formazione finanziata per gli artigiani interessati a intraprendere questa nuova strada, insieme a possibili agevolazioni fiscali per incentivare gli investimenti nel settore.

"In conclusione - afferma Vazzano - l'Artiturismo rappresenta un'opportunità unica per valorizzare le tradizioni locali, arricchire l'esperienza turistica e promuovere lo sviluppo economico dei territori. Attraverso questa innovativa proposta, possiamo creare un futuro più ricco e vibrante per il turismo e l'artigianato, basato sull'autenticità e sull'interazione diretta tra artigiani e visitatori”.