Giovane sanremese ex studentessa del Liceo Cassini espone alla 'Milano Design Week'

Come ogni anno Milano ospita la ‘Settimana del Design’ e al suo interno il ‘Salone Internazionale del Mobile’, fondamentale punto d'incontro, a livello mondiale, per gli operatori del settore casa-arredamento.

Questa volta però l’evento assume per il Liceo Cassini un sapore particolare, perché l’ex ‘cassiniana’ Valeria Aponte espone una sua opera all’interno delle prestigiosa manifestazione. Valeria frequenta il secondo anno all’università IAAD di Torino e fa parte del Collettivo ‘Primo movimento’ composto da quattordici studenti di product design del suo stesso anno di corso.

I loro docenti sono gli architetti designer Nicolò Corigliano, Matteo Minello, Valter Cagna e Alessandro Scialdone, l’anima e il cuore di Testatonda, un gruppo di progettazione che da più di un anno crea arredi per la casa realizzandone sia lo studio sia i prototipi nei locali di vecchia falegnameria torinese che oggi è diventata un laboratorio artistico. Così i docenti hanno deciso di portare i loro giovani studenti alla Milano design week, la settima più importante del design a livello internazionale.

I ragazzi espongono le loro creazioni in via Pola 11 (zona Isola) in uno spazio allestito da loro personalmente. I prodotti sono stati lavorati interamente dai giovani, il materiale utilizzato, ovvero l’acciaio decapato, è emblematico nel rappresentare l’estetica generale della collezione. Autoprodotta, la collezione FE, 26:14 ha superfici fredde e si pone l’enfasi sulla finitura “povera” e sulle geometrie semplici che si fanno forma solida in oggetti del quotidiano. Le loro creazioni esposte sono lampade a vite, una consolle realizzata da Valria Aponte, poi lounge, specchi componibili, a cui si aggiunge una libreria, un pouf e un mobile bar.