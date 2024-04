Badalucco: presentata la terza edizione del 'Trail gli Ulivi', si correrà il prossimo 5 maggio

In una delle giornate più fredde della timida primavera badalucchese, tradita dalla sciabolata artica, nella sala consiliare del Comune è stata presentata la manifestazione che ormai apre la stagione estiva.

Si tratta del ‘Trail gli Ulivi’, giunto alla sua terza edizione. La manifestazione podistica, che fa l’occhiolino agli sport estremi, per il suo percorso a tratti accidentato, prenderà il via dalla piazza del Duomo di Badalucco alle 9 del 5 maggio.

“Anche quest’anno – ha detto il Sindaco di Badalucco Matteo Orengo, facendo gli onori di casa – siamo veramente lieti di ospitare una manifestazione che rappresenta lo sport, ma anche la sponsorizzazione degli aspetti paesaggistici più belli e a volte nascosti del nostro territorio. Nel Trial, c’è competizione, esaltazione del nostro ambiente naturale, della nostra economica olivicola. C’è una sintesi, visiva, efficace e partecipata di quello che noi definiamo come il paese del buon vivere”

Il raduno degli atleti ed il briefing preliminare è fissato alle ore 9:15, con la partenza prevista alle 9:30. La manifestazione, organizzata dalla Naturun Team Valle Argentina, si svolge sotto l’egida dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN, con il patrocinio del Comune di Badalucco e in collaborazione con il Soccorso Alpino e la Croce Verde Arma Taggia.

Il Trail unisce spirito agonistico e esaltazione di aspetti paesaggistici inconsueti del comune di Badalucco. I concorrenti, che l’anno scorso furono 85, con un ospite di lusso: Michele Graglia, dovranno affrontare un percorso di dieci chilometri con un dislivello positivo di 650 metri.

Gli atleti in gara percorreranno la via escursionistica di notevole pregio storico che transita lungo ‘L’anello della Madonna della Neve’ e si cimenteranno con un contesto agrario tra i più antichi del Mediterraneo e con un territorio duro, selvaggio, impervio e a tratti ostile trasformato e addomesticato dall’infaticabile opera dell’uomo. Un vero e proprio percorso naturalistico tra sentieri avvolti dall’ombra della fitta boscaglia, lunghe mulattiere fiancheggiate da una fitta rete di muretti a secco e da lunghe file di ulivi plurisecolari, riportato agli antichi fasti grazie all’azione sinergica dell’Amministrazione Badalucchese e dell’Associazione Cugini dei Sentieri.

La particolare orografia del territorio e il dislivello già piuttosto sfibrante contribuiscono a rendere il tracciato impegnativo, difficile con alcuni punti particolarmente ostici dal punto di vista tecnico ma anche incantevole, panoramico e mozzafiato.

“Praticamente la competizione è identica a quelle del passato, con una piccola modifica, nell’organizzazione generale, che ci unisce ancora più al territorio ed al suo tessuto economico – ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione Samuele Di Fiore presidente del Naturun Team Valle Argentina – uniformandoci ad una tendenza di altri sport, abbiamo voluto aggiungere a fine gara un ricco ‘Terzo tempo’ con prodotti tipici locali offerti dal Bar pasticceria Pradio, dal bar La Piazza e dal Forno di Igor Secondo”.

Le iscrizioni sono già aperte, tramite procedura on line (cliccando QUI) fino al raggiungimento dei 150 iscritti o comunque entro e non oltre le ore 24 di venerdì 3 maggio 2024. Sarà poi comunque possibile iscriversi in presenza sabato 4 Maggio, presso il gazebo allestito nelle vicinanze della palestra ‘La Pineta’ in viale delle Palme, a Taggia, dalle 14.30 alle 18.30. In ultimo si potrà fare l’iscrizione domenica 5 maggio, presso lo stand allestito in zona di partenza, dalle 7 alle 9.