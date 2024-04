Vallecrosia, le scuole celebrano la Giornata mondiale del libro (Foto e video)

Storie, fiabe, racconti, giochi, canzoni e laboratorio artistico in onore di Italo Calvino. Tante iniziative hanno coinvolto le scuole di Vallecrosia e della val Verbone in occasione della Giornata mondiale del libro.

Un percorso itinerante che, in settimana, ha animato i locali e l'esterno dell'istituto scolastico comprensivo statale Andrea Doria di Vallecrosia e interessato i bambini della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e delle medie molto attenti e assorti nella lettura e nell'ascolto dei libri. Martedì e mercoledì gli alunni della scuola primaria hanno potuto assistere a 'CalvinoCantaFiabe' mentre oggi è stato proposto agli alunni della scuola dell’infanzia. Genitori, docenti e i tirocinanti del quarto anno del socio sanitario dell'Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia hanno intrattenuto e divertito i piccoli ascoltatori. Venerdì 17 maggio, invece, dalle 8 andrà in scena 'Navigare tra le pagine' per la scuola secondaria di primo grado.

Hanno partecipato alle varie attività culturali della XVI edizione della manifestazione anche il sindaco Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, gli assessori Pino Ierace e Patrizia Biancheri e il consigliere comunale Denis Perrone. "Ho accettato come ogni anno invito alla partecipazione a questa importante iniziativa della nostra scuola Andrea Doria" - dice il sindaco Armando Biasi - "Complimenti e grazie alle insegnanti, ai genitori e al dirigente scolastico. La cultura, l’educazione alla lettura sono i cardini di un sano sviluppo educazionale. Principi che la nostra scuola pubblica Andrea Doria ha nel proprio percorso di formazione. Fiero di tutti i bambini che ho visto attenti e felici".

Un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra i docenti, i referenti della biblioteca scolastica Simona Palmero, Loredana Tortora, Luciano Villa e Carmelo Romeo, il personale ata, i tirocinanti del quarto anno dell’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia e i genitori che aveva come scopo quello di promuovere sempre più il piacere per la lettura e l’amore verso il libro quale oggetto indispensabile per la crescita.