Vallecrosia, omaggio a Italo Calvino: le scuole celebrano la Giornata mondiale del libro (Foto e video)

Storie, racconti, canzoni e laboratorio artistico onorando Italo Calvino. Tante iniziative coinvolgeranno le scuole di Vallecrosia e della val Verbone in occasione della Giornata mondiale del libro.

Un percorso itinerante che si terrà in settimana nei locali e all'esterno dell'istituto scolastico comprensivo statale Andrea Doria di Vallecrosia. "La Giornata del libro, proclamata come ogni anno per il 23 aprile, è ormai un appuntamento atteso per il nostro istituto" - fa sapere Simona Palmero, docente referente della biblioteca scolastica dell'istituto A. Doria di Vallecrosia - "Quest’anno è per noi la XVI edizione. Coinvolgerà tutto l'istituto e le scuole della vallata, da Vallecrosia a Perinaldo: dai bambini della scuola dell'infanzia ai bambini della scuola primaria e a quelli delle medie. I bambini della primaria scenderanno giù, mentre i bambini dell'infanzia di San Biagio, Soldano e Perinaldo potranno partecipare virtualmente, assisteranno via tablet, come avevamo fatto durante il Covid. Quest'anno, per la prima volta, abbiamo coinvolto nel ruolo di animatori i ragazzi del socio sanitario di Ventimiglia che hanno fatto l'alternanza scuola lavoro. Sono sei ragazzi, che hanno svolto un tirocinio in autunno e poche settimane fa, che abbiamo coinvolto nella drammatizzazione di una storia di Calvino. Saranno, perciò, attori-narratori per gli alunni dell'istituto per tre giornate".

Sarà una festa in onore di Italo Calvino dove la fantasia e le parole diventeranno sogno e meraviglia creando sinergia tra libro narratore e ascoltatore. "I bambini potranno ascoltare storie e fiabe italiane, potranno giocare e dipingere. Crediamo fortemente nella lettura e nell'ascolto dei libri. Si inizierà con 'CalvinoCantaFiabe' per alunni della scuola primaria che si terrà martedì 16 e mercoledì 17 aprile dalle 8.30" - svela Palmero - "Giovedì 18 aprile dalle 10 'CalvinoCantaFiabe' verrà proposto agli alunni della scuola dell’infanzia mentre venerdì 17 maggio dalle 8 andrà in scena 'Navigare tra le pagine' per la scuola secondaria di primo grado".

Un'iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione tra scuola e genitori che ha scopo di promuovere sempre più il piacere per la lettura, l’amore verso il libro quale oggetto indispensabile per la crescita. "Il tutto è possibile grazie alla preziosa collaborazione di tante persone che fanno parte della comunità educante: genitori, docenti, personale ata e tirocinanti del quarto anno dell’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia – indirizzo Socio Sanitario" - sottolinea Simona Palmero - "La cosa bella è che i genitori sono parte attiva, alcuni partecipano alla preparazione, per esempio dipingendo magliette, altri, invece, canteranno canzoni e ci aiuteranno nel laboratorio artistico".