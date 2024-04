Elezioni Sanremo, Mager: "Il turismo balneare rappresenta un volano economico per tutta la città"

"Il turismo balneare rappresenta un volano economico per tutta la città.

Sanremo ha undici chilometri di costa, dei quali poco più di un terzo destinato alla balneazione". Così il candidato alle prossime elezioni di Sanremo, Alessandro Mager.





"È un patrimonio ambientale e turistico che può rafforzarsi e allargarsi costruendo un'offerta sempre più qualificata e diversificata anche come stagionalità. Le analisi sul turismo internazionale, prosegue Mager, indicano grandi prospettive di crescita del settore balneare a fronte di una riqualificazione dell’offerta turistica".





"Le spiagge di Sanremo hanno bisogno di un investimento importante per proteggere gli arenili e per riportare la sabbia su lunghi tratti di litorale da anni erosi dal mare. Pensiamo al lungomare Italo Calvino, evidenzia il candidato, alle spiagge di Bussana compresa la parte iniziale oggi inutilizzata, o alla zona della Foce. Bisogna pensare e progettare, secondo i più recenti studi del settore, un nuovo sistema di protezione del litorale, come nuove secche semi affioranti, associate a importanti ripascimenti con sabbia di qualità prelevata direttamente dal mare, senza trascurare la manutenzione delle opere esistenti, come avviene oggi in molte realtà.

Tutto deve essere ripensato con una visione più moderna, rispettosa dell'ambiente in un contesto esteso a tutto il litorale e non frammentato a singoli tratti costieri concordando ogni step operativo con i numerosi Enti pubblici interessati nei processi autorizzativi e di controllo. Occorrerà in sintesi “lavorare con il mare” nella sua totalità".