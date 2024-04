Ventimiglia, rampe e rotatorie per collegare parcheggio in corso Genova: approvato progetto esecutivo

Approvato in Giunta il progetto esecutivo per realizzare rampe e rotatorie necessarie per collegare il parcheggio in corso Genova a Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

L'intervento sarà finanziato con un prestito flessibile. "Abbiamo approvato venerdì, in Giunta, il progetto esecutivo per la realizzazione di rampe e rotatorie necessarie per collegare il costruendo parcheggio di corso Genova alla viabilità esistente, così da poter terminare quest'importante opera" - fa sapere il primo cittadino - "Contestualmente a ciò stiamo finalizzando il prestito flessibile per finanziare l'intervento, chiudendo gli scavi d'intesa con la Soprintendenza, incaricando l'impresa per partire presto con i lavori".

"Ora, comprendo i cittadini che si domandano perché il parcheggio non sia ancora terminato; non capisco invece chi, avendo ricoperto ruoli amministrativi apicali nel recente passato, finge di non conoscere la questione o, peggio ancora, fa inutile polemica su questo cantiere che poteva essere tranquillamente concluso prima della mia elezione" - dice Di Muro in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall'ex sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Pazienza, recuperiamo il tempo perduto e rimediamo gli errori del passato con determinazione ed entusiasmo, per consegnare ai Ventimigliesi una città migliore".