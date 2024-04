Ventimiglia, lavori in corso Genova. Scullino: "Di Muro ha perso tempo"

"Di Muro ha perso tempo" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino in seguito alle dichiarazioni del primo cittadino Flavio Di Muro sull'approvazione del progetto esecutivo per realizzare rampe e rotatorie necessarie per collegare il parcheggio in corso Genova.

L'intervento sarà finanziato con un prestito flessibile. "L’attuale amministrazione avrebbe dovuto attivarsi prima per accedere al finanziamento regionale o formalizzare il prestito flessibile, già approvato, di circa 700mila euro, per la realizzazione di due rotatorie di ingresso e uscita, al teatro romano e in via Tacito, e dell’indispensabile collegamento alla ciclabile dal parcheggio, lungo circa trecento metri, con la parte urbanizzata di Nervia 'Campasso/Pelagos' e con il pontino pedonale di collegamento con Camporosso. Quello che il sindaco fa oggi avrebbe dovuto farlo subito, appena eletto. Avrebbe dovuto fare una scelta partendo subito con la costruzione del parcheggio da 900 posti, dopo aver ottenuto dalla Regione un contributo da 4 milioni e 400mila euro perché scadevano i termini, e, in seguito, attraverso il prestito flessibile, finanziare le rotatorie. Ha, quindi, perso un anno nonostante i miei continui solleciti" - afferma Scullino - "Quello che, invece, sembra abbia deciso è che non verrà finanziato né realizzato il collegamento della ciclabile con Nervia, interrompendo l’anello di collegamento tra la ciclopedonale fronte mare e il parcheggio e, quindi, la stazione ferroviaria. E', invece, importate fare il collegamento come era previsto da progetto".

"In campagna elettorale Di Muro ha sempre detto che ha amicizie in Regione e al Governo ma dove sono andate a finire?" - commenta Scullino - "Sono solo parole e, intanto, si perde soltanto tempo. Si sono persi quasi due anni per la passerella, un anno per il Palasalute, per il parcheggio Eiffel e per la viabilità di Due Camini. Non si sa più niente della messa in sicurezza idraulica del parco ferroviario per la messa in vendita e dell'Aurelia Bis. L'unica cosa certa è che la ditta Silvano di Sanremo ha vinto la gara per il ripascimento delle spiagge e la costruzione del reef a Nervia e di tutte le scogliere. Manca solo la firma del contratto. 3 milioni e 300mila euro di Pnrr ottenuti durante la mia Amministrazione".

"Di fatto gli unici cantieri che non è riuscito a bloccare o ritardare sono la passeggiata a sbalzo ciclopedonale, che ora è finita, il marciapiede sul ponte Doria e il centro sociale di via Veneto, che è in fase avanzata. Ringrazio il commissario per aver fatto le gare ed essere andato avanti cono l'iter. A breve, probabilmente nel mese di agosto, anche il centro sociale sarà finito" - sottolinea Scullino - "Tutti gli altri cantieri sono fermi. Il viceministro Rixi è venuto diverse volte per importanti infrastrutture per lo sviluppo della città: messa in sicurezza idraulica del parco ferroviario, l'Aurelia Bis Ventimiglia-Sanremo, il palazzo della Salute e i due parcheggi, oltre a via Due Camini, ma tutto è fermo. Inoltre, abbiamo buttato via cinquecento mila euro di progetto per la passerella".

"Ventimiglia non ha bisogno solo dei taser o di soldati alpini, certamente utili per la sicurezza della città, ma anche di svilupparsi e, soprattutto, di non perdere finanziamenti. Bisogna portare avanti le opere iniziate dalla mia Amministrazione anche perché l'attuale amministrazione è del medesimo colore politico della mia e, inoltre, al suo interno vi sono numerose persone che ne facevano parte e che hanno approvato con vera positività tutte le pratiche che oggi sono incomprensibilmente bloccate" - conclude Scullino - "Di Muro non si deve contrariare se gli ricordo che la scelta di fare il sindaco non è solo una scelta d'immagine ma è soprattutto una scelta per mettersi al servizio della città e dei cittadini. E' il momento di dimostrare che realmente le amicizie politiche regionali e nazionali fanno qualcosa per Ventimiglia. Sono venuti tanti politici ma sono giunti pochi finanziamenti".