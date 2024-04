Sanremo: crociera nel mediterraneo per gli studenti dell’IIS Ruffini-Aicardi

Quest’anno, il viaggio di istruzione per il triennio è una bella crociera nel Mediterraneo occidentale, una novità davvero apprezzata.

Ci riferiscono i docenti organizzatori: “Abbiamo pensato di proporre questa nuova esperienza, a bordo della Costa Pacifica che, da Savona, ci porta e Barcellona e Marsiglia. Hanno aderito con entusiasmo studenti dei vari indirizzi di studio tecnico Turistico, Agraria e Sociosanitario. In questo modo, uniamo arte, cultura e l’esperienza della vita a bordo, formativa soprattutto per i ragazzi dell’Istituto Tecnico per il Turismo che possono osservare le competenze delle figure professionali di un loro eventuale sbocco lavorativo futuro”.



Presente anche la Dirigente Scolastica Maria Grazia Blanco che aggiunge: “Il Ruffini-Aicardi è un istituto di grandi dimensioni, per cui gli studenti sono collocati su diversi plessi; vogliamo, però, che i ragazzi si sentano parte di un’unica grande scuola e anche attraverso i viaggi di istruzione e le attività sportive cerchiamo di favorire l’aggregazione. La crociera è un’esperienza nuova, i ragazzi si rapportano in un ambiente diverso dal solito e, oltre a visitare posti nuovi, mettono alla prova le loro capacita di relazione e di comunicazione”.