Molini di Triora, sinergia per riaprire il distributore di benzina. L'opposizione: "Meglio tardi che mai"

"Sono veramente soddisfatto del fatto che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Sasso abbia recepito i nostri inviti e inizi a parlare di collaborazione con il vicino Comune di Triora al fine di riattivare un sevizio di fondamentale importanza". Così in una nota Antonio Mario Becciu, capogruppo di Opposizione del Comune di Molini di Triora, che commenta a nome di tutto il gruppo consiliare la notizia della sinergia con il comune di Triora per il nuovo distributore.

"Viene da dire meglio tardi che mani', sottolinea Becciu, che venga tenuta in considerazione l’analoga richiesta già avanzata nell’ottobre del 2015 da questo gruppo di Opposizione, purtroppo senza ottenere alcun riscontro, quando il Sindaco Sasso ricopriva la carica di Vicesindaco. Noi auspichiamo che le procedure amministrative in corso possano risolversi in tempi brevi, con la speranza di riavere il servizio per l’estate ormai alle porte.