Chiude anche il distributore di Molini di Triora: pronta una mozione della minoranza in Consiglio

“Mi vedo costretto ad intervenire sulla chiusura del distributore di benzina di Molini, in quanto ritengo che si tratti di un servizio di fondamentale importanza per l’intera Valle Argentina. Questo anche in considerazione che dalla settimana scorsa l’impianto di Badalucco è chiuso e non si sa se e quando riaprirà, pertanto l’alta Valle rimarrebbe completamente sguarnita di un’attività del genere, che come detto risulta essenziale sia per i residenti che per i tanti turisti che la frequentano”.

Interviene in questo modo Antonio Mario Becciu, capogruppo di opposizione a Molini di Triora, che prosegue: “Sono consapevole – prosegue - che per il privato potrebbe non rappresentare un investimento appetibile in quanto l’intero impianto necessita di interventi costosi per la messa a norma, e proprio per questo motivo debba intervenire la Pubblica Amministrazione, cosa che ad oggi l’Amministrazione guidata dal Sindaco Sasso, non ha preso in considerazione in nessun modo. A conferma di queste affermazioni ricordo che la scorsa settimana è stato approvato dalla sola maggioranza il Documento Unico di Programmazione, ovvero quello strumento che indica le volontà Politiche di una Amministrazione, e purtroppo in quel documento non vi è traccia di tale iniziativa, che se fosse stata proposta avrebbe avuto assolutamente il nostro appoggio”.

“Presenteremo una mozione – va avanti Becciu - da portare al prossimo consiglio Comunale nella quale chiederemo al Consiglio di deliberare affinché la Giunta metta in essere tutte le procedure necessarie per poter rilevare il distributore, metterlo a norma e ridare un servizio, mi ripeto, di fondamentale importanza. In un’ottica di unione delle forze e spirito di condivisione e collaborazione, che ritengo fondamentali per le nostre piccole realtà – termina - sarebbe inoltre opportuno confrontarsi con l’Amministrazione della vicina Triora al fine di trovare un percorso comune per effettuare eventualmente insieme questa importante operazione”.