Elezioni Sanremo: il candidato sindaco Gianni Rolando in visita alla bocciofila del Baragallo

Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando sostenuto da partiti e liste civiche come Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Democrazia Cristiana di Rotondi, Sanremo Domani e Andiamo!, accompagnato dal Senatore Gianni Berrino e dai candidati al consiglio comunale di FdI Ethel Moreno e Antonino Consiglio, si è recato in visita alla bocciofila del Baragallo.



"È stata l’occasione per approfondire e confrontarsi su tanti temi, relativi alla bocciofila e al quartiere di Baragallo".