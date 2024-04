Elezioni Sanremo: domani pomeriggio torna il format ‘Parla con Gianni’ organizzato dalla Lega

Domani pomeriggio dalle ore 17 alle ore 18 torna l'appuntamento aperto a tutti "Parla con Gianni" organizzato dalla Lega Sanremo presso la Compagnia del Gelato, in corso Matteotti, 78.



"Un momento di condivisione, di ascolto e di confronto per incontrare cittadini e simpatizzanti, presentando e accogliendo nuove proposte di rilancio del territorio e azioni programmatiche per la città di Sanremo. All'incontro saranno presenti il segretario provinciale Antonio Federico, i candidati consiglieri della Lega e il candidato sindaco Gianni Rolando. Ai partecipanti verrà offerta una degustazione di gelato".