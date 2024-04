Sanremo: spiaggia libera dei Tre Ponti ancora off limits, Alberto Pin: "I nostri ragazzi costretti a pagare"

“Ad ottobre sono iniziati i lavori in ‘Somma Urgenza’ da parte di Rivieracqua sulla strada dei Tre Ponti, per mezzo dei fondi pubblici del PNRR. Ricordando che la spiaggia dei Tre Ponti è una, se non unica, spiaggia libera e pubblica, frequentata dai nostri ragazzi, segnaliamo che l’accesso alla medesima spiaggia è ancora interdetto”. Ad intervenire sull’argomento è Alberto Pin di ‘Progetto Comune Sanremo’.

“L’opera di risanamento è solo al 50% ma l’azienda ha assicurato il fine lavori per la stagione. Ciò significa che per migliaia di ragazzi Rivieracqua ha deciso che la stagione balneare inizia solo il 15 Giugno? A breve si alzeranno le temperature, e nei week-end saremo obbligati a frequentare altre spiagge, ma a condizione di pagare. Discutibile anche il concetto di ‘Somma urgenza’ in quanto i lavori non procedono quotidianamente, anzi spesso i mezzi al lavoro non sono impegnati tutti e addirittura si nota fermo il cantiere per giorni.

Questi lavori, necessari, a nostro avviso sarebbero già dovuti terminare per il periodo Pasquale. Il divieto di accedere alla spiaggia può prevedere anche un’ammenda per chi, giustamente, vuole raggiungere la propria spiaggia, un diritto inalienabile proprio perché pubblica.

Oltre a ciò pensiamo anche a coloro che hanno in concessione solo per qualche mese la gestione della spiaggia pubblica, che si vede precluso un lungo periodo in cui poter lavorare al meglio e di conseguenza vedersi accorciare notevolmente i periodi di incasso, proporzionalmente al ridursi della metratura della spiaggia in concessione per cecità di questa amministrazione che in dieci anni non ha pensato a salvare la spiaggia dei sanremesi, ma ha pensato di vantarsi a fine mandato della ristrutturazione dell’Hotel Europa in realtà di un privato, il solito privato”.