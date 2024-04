Sanremo, arrestato 31enne: aveva 9 dosi di cocaina

Continua senza sosta anche a Sanremo l’attività di contrasto dei Carabinieri alla detenzione illecita ed allo spaccio di stupefacenti, specie tra i più giovani.

Ieri pomeriggio, infatti, proprio nelle vie del centro cittadino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un italiano originario della provincia di Varese.

L’uomo, un trentunenne di Gallarate residente a Somma Lombardo in provincia di Varese e già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, verso le 16.00 di ieri pomeriggio era stato visto aggirarsi con fare sospetto lungo Salita San Bernardo da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile in servizio perlustrativo e che poco prima aveva notato anche un certo movimento di giovani assuntori in piazza degli Eroi che alla vista dell’auto con i colori d’istituto cercavano di allontanarsi.

Individuato poco lontano proprio tra quelli che stavano cercando di mescolarsi tra i passanti, il sospettato è stato controllato e trovato in possesso di nove dosi di cocaina pronte per essere cedute ad altrettanti giovani assuntori.

Tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, dopo le formalità di rito l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del giudizio di convalida.