Sanremo, Daniele Ventimiglia (Lega): "No alla rimozione delle auto quando si lavano le strade"

“Dopo aver sollevato invano più volte la questione in Consiglio Comunale a Sanremo, è chiaro che il lavaggio delle strade senza la rimozione delle auto rimaste nella sede stradale da pulire è un’istanza che dovrà essere gestita, se a giugno vincerà il centrodestra unito. Troppo spesso ci troviamo davanti a una situazione in cui le autovetture vengono rimosse, creando danno, disagio e frustrazione per residenti e turisti che potrebbero solo aver dimenticato di spostare il mezzo la sera prima. È un’assenza di attenzione che l’Amministrazione non può permettersi”.

Lo afferma il capogruppo in consiglio comunale a Sanremo e candidato della Lega Daniele Ventimiglia a sostegno di Gianni Rolando sindaco.

“Inoltre, è importante sottolineare che la pulizia e l’igiene delle nostre strade va sicuramente sempre garantita, ma anche gestita in modo più oculato, evitando, per esempio, di perdere tempo e risorse nei giorni piovosi, in cui se ne può tranquillamente fare a meno. Purtroppo, in questi anni si è assistito alla rimozione di autovetture causa lavaggio strade anche durante le giornate di pioggia”.

“Infatti – prosegue il Ventimiglia -, dobbiamo considerare l'utilizzo delle risorse in modo più efficiente. La ditta incaricata delle rimozioni potrebbe essere meglio incanalata verso altre tipologie di infrazioni più impattanti e importanti, anziché danneggiare i cittadini senza motivo”.

“Va sottolineato che diverse altre città già adottano con successo la pratica da me proposta, dimostrando che è possibile tutelare i cittadini e mantenere un ambiente pulito senza causare disagi eccessivi. Questa politica è particolarmente importante per i sanremesi, ad esempio per le persone che vivono nelle zone di via Martiri e di via Galileo Galilei, ma non solo, dove sono presenti anche moltissime case vacanze. Mi impegnerò a portare avanti questa proposta – conclude Ventimiglia -, lavorando per un'amministrazione che sia al servizio dei cittadini”.