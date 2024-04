Un altro suicidio scoperto nelle ultime ore nella nostra provincia. Dopo il 33enne di Bussana trovato senza vita a Cipressa, questa volta è un 40enne morto nella sua abitazione.

Da alcuni giorni non dava più notizie ad amici e parenti e alcuni vicini hanno dato l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza di Sanremo Soccorso e i Carabinieri. Per l’uomo non c’era più nulla da fare.