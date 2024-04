Elezioni Sanremo, nella squadra di Anima spiccano le donne

ANIMA si presenta alle Elezioni Amministrative di Sanremo con una lista composta in maggioranza di donne. ANIMA ritiene che la partecipazione delle donne in politica sia fondamentale per promuovere la democrazia, l'uguaglianza di genere e il benessere della società nel suo complesso. Un movimento civico con una maggioranza di donne nella sua lista può portare una prospettiva unica e un valore aggiunto alla governance politica.

ANIMA sostiene la partecipazione delle donne in politica per diversi motivi:

ANIMA, insieme ad Alessandro Mager Sindaco, conferma l’importanza di promuovere la partecipazione delle donne in politica. Essere donne oggi significa non abbassare mai la guardia e continuare a combattere per due grandi processi che non possono e non devono fermarsi: da un lato quello dell'emancipazione, non ancora pienamente raggiunta, dall'altra quello dell'ottenimento di uguali diritti e doveri tra i due generi.