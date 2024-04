La prossima settimana insieme ai ragazzi delle scuole: sulla spiaggia con ‘Bordighera Blu Park’

Con la bella stagione Bordighera Blu Park torna sulla spiaggia per una serie di azioni educative e divulgative. Tra lunedì 8 e mercoledì prossimi saranno infatti diverse centinaia i bambini e i ragazzi delle scuole cittadine che parteciperanno a una bio-passeggiata sulla spiaggia. Si tratta di bambini della scuola primaria, ma anche della scuola dell’infanzia e delle medie, che hanno partecipato a un progetto di continuità scolastica e che durante i mesi scorsi hanno seguito le lezioni deal team di Bordighera Blu Park in aula, approfondendo alcune curiosità sugli abitanti del mare della Riviera di Ponente e scoprendo quanto sia necessario tutelare un habitat determinante anche per la vita umana.

"Siamo grati a tutto il team dei docenti che, con il loro entusiasmo, ha aderito alla nostra proposta educativa, permettendoci di ampliare il bacino di bambini e ragazzi per i quali organizziamo le nostre attività – sono le parole di Franco Borgogno, responsabile del progetto, e Monica Previati, biologa marina – Se in classe abbiamo mostrato cosa si trova nel nostro mare, per esempio la Posidonia, ma anche coralli, molluschi, pesci, per far vedere e conoscere la biodiversità che abita il nostro mare, ora, grazie alla bio-passeggiata sulla spiaggia, impareremo a conoscere il mare da un nuovo punto di vista. Passeggeremo infatti in un ambiente che siamo soliti vivere come bagnanti nel tempo libero, senza tuttavia immaginare quanti esseri viventi si trovino a poca distanza dalla battigia: basta allenare gli occhi, e si possono scoprire vere meraviglie".

Bordighera Blu Park è un progetto ideato dall’European Research Institute e dalla biologa marina Monica Previati, e realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Simbiosi, con la collaborazione del Comune di Bordighera. Il progetto nasce per incrementare la conoscenza dell’ambiente marino costiero ligure e implementare, nei turisti ma anche nei cittadini, la consapevolezza della sua importanza per ogni aspetto della vita umana, delineando tre obiettivi specifici: tutelare, proteggere e valorizzare.

Al centro del progetto, che tocca la città di Bordighera, ci sono le tre aree marine di Capo Sant’Ampelio, de “I Tuvi” e “Le Bianche”, zone caratterizzate da profondità e accessibilità differenti, ciascuna con patrimoni di biodiversità da scoprire e tutelare. Bordighera Blu Park vuole recuperare questi peculiari ecosistemi e proteggerli. L’amministrazione di Bordighera sta inoltre procedendo proprio in queste settimane all’iter amministrativo che porterà alla creazione di un atro obiettivo del progetto, ovvero un’area Turistico Ricreativa che sarà delimitata con boe fisse tutto l’anno e caratterizzata dal divieto di pesca e ancoraggio e dalla possibilità di svolgere in libertà e sicurezza balneazione e attività sportive imparando a vivere e conoscere il mare per rispettarlo sempre di più.