Sanremo: +Europa sostiene Fulvio Fellegara e candida Massimiliano Moroni alle Amministrative

+Europa scende in campo a Sanremo con Fulvio Fellegara, il candidato a sindaco del centrosinistra a Sanremo.

“In linea con il posizionamento alle elezioni politiche quando, alleata con il centrosinistra, abbiamo sfiorato a Sanremo 700 voti – evidenzia il partito di Emma Bonino - scende ufficialmente in campo a sostegno del candidato sindaco Fellegara, proponendosi di rappresentare l’area liberal-democratica e schierando, in primis, come proprio candidato un neo-esponente, Massimiliano Moroni.

Dipendente e sindacalista del Casinò, Moroni è anche direttore generale della Virtus Sanremo Calcio, già consigliere comunale e presidente circoscrizionale per Forza Italia. “Da forza liberale e riformista – dice il commissario regionale Mauro Gradi - vogliamo contribuire a costruire, finalmente, un centrosinistra sanremese competitivo soprattutto grazie ad un giovane candidato sindaco vicino alla gente comune e rappresentativo di un reale rinnovamento”.