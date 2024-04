Elezioni Sanremo, il candidato sindaco Alessandro Mager incontro Ancef: “Abbiamo parlato di convenzione e di promozione”

Il candidato sindaco civico Alessandro Mager ha incontrato Ancef, l'Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori.

“Questa mattina ho incontrato l’ANCEF Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori, importantissimo organismo sanremese che raggruppa, assiste e tutela le aziende che trattano il commercio e l’esportazione dei fiori e del fogliame ornamentale - dice Mager - sono le aziende che distribuiscono in tutto il mondo la produzione sanremese che sta vivendo un momento favorevole. Al presidente Paolo Di Massa e ai numerosi associati convenuti ho assicurato che, se sarò eletto, l’amministrazione sarà disponibile per un confronto continuo e per studiare insieme modalità di promozione del fiore, nonché per sfruttare anche a fini turistici il marchio dei fiori di Sanremo. Abbiamo parlato della convenzione tra Comune e Amaie Energia e convenuto che, se correttamente applicata, dovrebbe garantire le condizioni minime di decoro del Mercato dei Fiori. Ci siamo entrambi impegnati a far sì che venga applicata interamente”.