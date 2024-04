Sanremo: Zoccarato replica a Fellegara “La cucina non ha connotazioni di genere, è la stanza che richiede la massima igiene”.

“Come disse Michelangelo Buonarroti ‘la malizia è negli occhi di chi guarda’ e di chi legge. Apprezzo il comunicato di solidarietà del candidato Sindaco Fellegara, che stimo per la sua correttezza”.

Lo ha detto l’ex Sindaco Maurizio Zoccarato, che prosegue: “Mi spiace, però, che abbia dato un’interpretazione soggettiva e distorta delle mie parole, senz’altro di critica, ma non certo sessiste. L’operato di Sara Tonegutti, è stato da me messo in discussione, con l’ironia che mi contraddistingue, in qualità di assessore, e non in qualità di persona, con la quale, tra l’altro, ho anche un buon rapporto. La cucina non ha connotazioni di genere, è semplicemente la stanza della casa che richiede la massima igiene. Si vede che Fellegara non mi conosce, perché tutti i miei amici sanno che sono un ottimo cuoco, e, come tutti gli chef, mi occupo io dell’ordine e della pulizia della mia cucina. Mia moglie mi dice sempre ‘…se vuoi giocare a fare Cannavacciuolo, poi sistemi tutto tu…’. Avrei fatto la stessa affermazione se l’assessore fosse stato un uomo”.

“Come dico sempre - conclude Zoccarato - ho tanti difetti, ma non il sessismo, tant’è che nella mia azienda impiego donne in ruoli apicali, e sono l’unico ad avere una donna come consulente in questa campagna elettorale. Infine, stupisce che sia proprio Fellegara ad abbinare donna e cucina, per tacciarmi di sessismo: a me non era nemmeno venuto in mente!”