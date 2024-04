Servizio di raccolta differenziata, a Camporosso apre un eco sportello

Un luogo per la consegna dei sacchi della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per fornire informazioni e raccogliere reclami sul servizio di igiene urbana. A Camporosso apre un eco sportello a disposizione dell’utenza. Lo annuncia il sindaco Davide Gibelli.

"Con l’intento di migliorare i servizi al cittadino, sono lieto di informare che, su proposta dell’Amministrazione comunale, verrà aperto a Camporosso un eco sportello a disposizione dell’utenza per ogni esigenza relativa al servizio di raccolta dei rifiuti urbani" - fa sapere il primo cittadino.

"Il nuovo ufficio gestito dalla ditta Teknoservice sarà ubicato in corso della Repubblica, utilizzando parte della sede comunale della Pro Loco posta di fronte al Centro Falcone" - dice il sindaco Gibelli - "I servizi svolti dallo sportello risultano sostanzialmente la consegna dei sacchi codificati per la raccolta differenziata mediante 'ecoisole'; la consegna dei sacchi e di piccoli contenitori (mastelli) per la raccolta differenziata mediante 'porta a porta' e fornire informazioni e raccogliere segnalazioni o eventuali reclami relativi ai vari servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana. I giorni e gli orari di apertura dell’eco sportello saranno comunicati prossimamente. Sempre più ambiente, sempre più Camporosso".