Ventimiglia, nuovo servizio di accoglienza e ristorazione al Forte dell’Annunziata

Nuovo servizio di accoglienza e ristorazione presso il Forte dell’Annunziata a Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

E' stata indetta la procedura pubblica aperta relativa all’affidamento del servizio di accoglienza, caffetteria, ristorazione e catering presso il Forte dell’Annunziata, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. "Un caffè prima di visitare il museo, un aperitivo all'aria aperta, un matrimonio da ricordare per sempre, una serata di jazz o di lettura di poesie sotto le stelle" - afferma il primo cittadino - "Nuove emozioni che finalmente, da quest'estate, offriremo a ventimigliesi e turisti grazie a un nuovo servizio di accoglienza e ristorazione che sono certo sarà degno di una grande città come la nostra".

Il valore stimato della concessione, per l’intera durata quinquennale, è pari a un importo presunto di 550.000,00 euro al netto di Iva mentre il valore complessivo del “canone” di concessione, che verrà corrisposto al comune di Ventimiglia dal concessionario, riferito all’intera durata contrattuale di cinque anni è pari a 30.000,00 euro oltre Iva con offerta al solo rialzo. "Il Forte dell'Annunziata è un nostro gioiello, una pietra preziosa di Ventimiglia che va mostrata con orgoglio, non custodita gelosamente" - dice il sindaco Di Muro - "La sua terrazza, in particolare, si affaccia su tre stati, tra il porto turistico e uno dei tramonti più apprezzati al mondo. È ora di farla vivere!".