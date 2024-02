Ventimiglia, gestione dei 'servizi aggiuntivi' al Forte dell'Annunziata: pubblicato il bando

È stato pubblicato il bando per la gestione dei “servizi aggiuntivi” di accoglienza, visite, caffetteria, ristorazione e catering presso il Forte dell’Annunziata a Ventimiglia. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"I servizi sono da intendersi come preordinati alla promozione e valorizzazione del Forte, poiché nascenti quale supporto ai visitatori, nell’ottica di garantire loro una sosta rilassante e di qualità lungo il percorso di visita" - spiega il primo cittadino - "La concessione avrà una durata di cinque anni, a decorrere dall’aggiudicazione".

"Il servizio non potrà prescindere dalle prestazioni essenziali di accoglienza, reception e informazioni al pubblico; apertura e chiusura del Forte dell’Annunziata, della sala multimediale nonché di ogni altro ulteriore spazio che l’ente riterrà di individuare in corso di concessione; organizzazione e realizzazione di eventi per i quali, il concessionario, dovrà obbligatoriamente avvalersi dell’operato di associazioni, enti, società e imprese del territorio, appartenenti al settore turistico/culturale; somministrazione di generi alimentari e caffetteria e manutenzione ordinaria e pulizia di locali, arredi ed attrezzature" - fa sapere il sindaco Di Muro.