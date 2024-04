Pasqua sottotono per le strutture alberghiere: calo del 35% ma per i prossimi ponti si punta al tutto esaurito

Pasqua decisamente sottotono ma previsioni per i prossimi ponti del 25 aprile e del 1° maggio che preannunciano un vero e proprio ‘boom’ per le strutture alberghiere di Sanremo e delle città limitrofe.

Dopo le previsioni dei giorni scorsi è arrivata la conferma: quest’anno la Pasqua ha portato davvero pochi turisti ad alberghi e strutture ricettive con un calo che, in alcuni casi, è arrivato al 35/40% rispetto allo scorso anno. Le motivazioni ci sono: oltre al cronico timore dei villeggianti di incolonnarsi sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia e dei ritardi con i treni, quest’anno il meteo non ha certo dato una grossa mano.

In molti, infatti, hanno deciso di passare la mano e preferire mete diverse, soprattutto la montagna e le città d’arte. Visto che al mare non avrebbero trovato sole e caldo primaverile hanno evitato di scendere sulla costa ligure, rimandando magari a momenti migliori. Secondo alcuni albergatori l’afflusso turistico è stato addirittura inferiore a un weekend normale.

Insieme al cattivo tempo è stata la neve la peggior nemica, visto che le strutture del basso Piemonte erano invece stracolme con paesaggi più natalizi che pasquali, che hanno invogliato decisamente i turisti per quelle che potrebbero essere le ultime sciate di una stagione iniziata male ma finita molto bene.

“E’ sicuramente la peggior Pasqua che io abbia mai visto – ha detto il presidente di Federalberghi, Silvio Di Michele – da quando faccio questo mestiere. Speriamo che diventi un lontano ricordo con i ponti e la prossima estate”.

Secondo Cristian Feliciotto, presidente di Federturismo: “Il maltempo ha influito decisamente, ma Sanremo ha comunque risposto abbastanza bene, meglio che altre località costiere che hanno subito molto il calo degli arrivi”.

Gli albergatori sono molto fiduciosi per i ponti del 25 aprile e 1° maggio. Alcune strutture sono addirittura già esaurite: “Si tratta dei ponti migliori che ci possano essere – ha detto Feliciotto – visto che in molti potranno trascorrere diversi giorni di vacanza, attingendo poco alle proprie ferie”. Se Pasqua non ha regalato quindi arrivi importanti, sembra che Sanremo e la riviera di Ponente possano guardare al futuro con maggiore ottimismo.